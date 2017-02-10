Новости версия для печати Орловцы смогут следить за уборкой снега в областном центре в режиме он-лайн Глава администрации Орла Андрей Усиков дал распоряжение коммунальщикам ежедневно отчитываться в том, как идет работа в каждом из районов города.



Андрей Усиков, глава администрации города Орла: «Сколько техники работает, какая техника и адреса - информация должна быть у нас ежедневно на сайте города Орла. Чтобы жители могли посмотреть, где работала «Спецавтобаза». Понятно, знают в УКХ, я знаю, но я хочу чтоб и жители города тоже знали, где работала техника. Они могли бы выйти и посмотреть, работала она или не работала, и оставить какое-то сообщение – либо мне, либо куда-то еще, в УКХ о том, насколько качественно велась работа и велась ли она там вообще». Согласно распоряжению главы администрации, получить информацию о том, где находится снегоуборочная техника в данный момент и в каком количестве, жители Орла смогут не только через портал администрации Орла, но и на сайте «Спецавтобазы».





Юлия Сулим

10 февраля 2017 года







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