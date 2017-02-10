Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Год экологии как необходимость. В Орле обсудили состояние окружающей среды, и пришли к неутешительным выводам. - «Безопасный город» в регионе будут развивать. Депутаты областного совета признали необходимость этой системы. - Подготовка к выборам президента России начнется уже в этом году. Избирком Орловской области представил планы на 2017 год. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

10 февраля 2017 года







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