В Орле изъяли более килограмма героина

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пятница
10.02.2017
17:18:42
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В Орле изъяли более килограмма героинаОперативники регионального управления ФСБ обезвредили группу драгдилеров
К наркопотребителям зелье попадало путем тайниковых закладок после оплаты через электронные системы. Один из наркоторговцев межрегиональной преступной группировки задержан, выясняются его преступные связи. Вес изъятого зелья составил 1 килограмм 370 граммов.
Если вина преступника будет доказана, ему вполне могут дать пожизненный срок.
Фото пресс-службы УФСБ России по Орловской области.
Иван Суверин
10 февраля 2017 года
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