Новости версия для печати В Орле изъяли более килограмма героина Оперативники регионального управления ФСБ обезвредили группу драгдилеров



К наркопотребителям зелье попадало путем тайниковых закладок после оплаты через электронные системы. Один из наркоторговцев межрегиональной преступной группировки задержан, выясняются его преступные связи. Вес изъятого зелья составил 1 килограмм 370 граммов.



Если вина преступника будет доказана, ему вполне могут дать пожизненный срок. К наркопотребителям зелье попадало путем тайниковых закладок после оплаты через электронные системы. Один из наркоторговцев межрегиональной преступной группировки задержан, выясняются его преступные связи. Вес изъятого зелья составил 1 килограмм 370 граммов.Если вина преступника будет доказана, ему вполне могут дать пожизненный срок.



Фото пресс-службы УФСБ России по Орловской области.





Иван Суверин

10 февраля 2017 года







На главную страницу





