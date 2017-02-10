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Депутаты орловского Облсовета ищут пути реализации программы «Безопасный город»

Этот вопрос обсудили на выездном расширенном заседании комитета по экономической политике.

Местом проведения выездного заседания комитета стала пожарно-спасательная часть №5 города Орла.

«Денег нет, но делать надо» - именно так говорили депутаты о системе «Безопасный город».

Напомним, система «Безопасный город» включает в себя целый комплекс технических средств, объединенных для решения задач в сфере защиты населения от различных ЧС.

Первопроходцами по ее внедрению в регионе стали Орел, Ливны и Кромской район. Система «Безопасный город» показала свою перспективность, а потому депутаты пришли к выводу о необходимости ее дальнейшего развития. В частности, есть предложение в Ливнах объединить в единую сеть камеры видеонаблюдения, установленные на торговых центрах и социальных объектах.

Народные избранники продолжат следить за ходом внедрения системы.


Ольга Селиверстова
10 февраля 2017 года

 


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