Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета ищут пути реализации программы «Безопасный город» Этот вопрос обсудили на выездном расширенном заседании комитета по экономической политике.



Местом проведения выездного заседания комитета стала пожарно-спасательная часть №5 города Орла.



«Денег нет, но делать надо» - именно так говорили депутаты о системе «Безопасный город».



Напомним, система «Безопасный город» включает в себя целый комплекс технических средств, объединенных для решения задач в сфере защиты населения от различных ЧС.



Первопроходцами по ее внедрению в регионе стали Орел, Ливны и Кромской район. Система «Безопасный город» показала свою перспективность, а потому депутаты пришли к выводу о необходимости ее дальнейшего развития. В частности, есть предложение в Ливнах объединить в единую сеть камеры видеонаблюдения, установленные на торговых центрах и социальных объектах.



Народные избранники продолжат следить за ходом внедрения системы.





Ольга Селиверстова

10 февраля 2017 года







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