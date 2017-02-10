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В Орле прошла презентация поэтического сборника "Пойдём в мой край…"

Событие состоялось в областной детской библиотеке имени Михаила Пришвина.

В поэтический сборник "Пойдём в мой край…" вошли стихотворения 26 авторов – Членов Союза писателей XX-XXI веков. А иллюстрации отобраны по итогам одноимённого конкурса, участие в котором приняли юные художники из Ливенского, Мценского, Шаблыкинского, Свердловского, Знаменского, Троснянского, Болховского районов, а также Ливен, Болхова, Мценска и Орла.

Как рассказал председатель регионального отделения Союза писателей России, один из составителей и участников книги поэт Андрей Фролов, сборник был подготовлен по просьбам читателей. Стихи об Орле оказались очень востребованы, особенно в год 450-летия города.
Андрей Фролов: «Я считаю, что книжка получилась хорошая, а главное, нужная, она будет востребована на уроках внеклассного чтения. Мы поняли, что такая книга необходима. Пошли немного шире – взяли об орловском крае. Сделали подборку современных поэтов о родном крае. И дальше мы объявили конкурс детского рисунка, и сами были ошеломлены, когда пришли 223 работы, то есть, было из чего выбрать. Мы всех участников наградили, одарили и книжку им эту тоже дали. По-моему, мы сделали доброе дело».
Поэтический сборник "Пойдём в мой край…" выпущен тиражом 700 экземпляров орловской типографией "Труд".


Евгения Костомарова
10 февраля 2017 года

 


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