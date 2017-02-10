Новости версия для печати Сегодня губернатор Орловской области принимает участие в российско-словенской бизнес-встрече в Москве Встреча организована в рамках официального визита Президента Республики Словения Борута Пахора в Россию.



Как сообщает информационный портал Орловской области, на мероприятии обсудят новые возможности сотрудничества нашей страны с Европой.



Президент России Владимир Путин проведет переговоры с Борутом Пахором, в ходе которых будет рассмотрен весь комплекс вопросов развития российско-словенских отношений.



Планируется также встреча Вадима Потомского с послом России в Словении Доку Завгаевым с целью обсуждения вопросов, связанных с подготовкой к проведению дней Орловской области в Словении. Напомним, в декабре 2016 года в нашем регионе прошло заседание Делового совета Россия-Словения, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве.





Юлия Сулим

10 февраля 2017 года







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