Сегодня губернатор Орловской области принимает участие в российско-словенской бизнес-встрече в Москве

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пятница
10.02.2017
17:18:46
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Сегодня губернатор Орловской области принимает участие в российско-словенской бизнес-встрече в МосквеВстреча организована в рамках официального визита Президента Республики Словения Борута Пахора в Россию.
Как сообщает информационный портал Орловской области, на мероприятии обсудят новые возможности сотрудничества нашей страны с Европой.
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с Борутом Пахором, в ходе которых будет рассмотрен весь комплекс вопросов развития российско-словенских отношений.
Планируется также встреча Вадима Потомского с послом России в Словении Доку Завгаевым с целью обсуждения вопросов, связанных с подготовкой к проведению дней Орловской области в Словении. Напомним, в декабре 2016 года в нашем регионе прошло заседание Делового совета Россия-Словения, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве.
Юлия Сулим
10 февраля 2017 года
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