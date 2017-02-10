Новости версия для печати Орёл готовится к весеннему половодью Эта тема стала одной из главных на последнем заседании городской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



Специалисты говорят: долгосрочные прогнозы относительно весеннего половодья делать еще рано. Тем не менее, существуют предпосылки, указывающие на то, что есть необходимость готовиться к достаточно высокому подъему воды в реках.



В течение зимы шло довольно интенсивное выпадение снега: в областном центре выше нормы на 12 см, в среднем по региону — на 10-20 см. При этом наиболее важную роль играет не столько объем снега, сколько количество в нем воды. Однако и этот показатель превышает климатическую норму в 2-2,5, а в некоторых районах области — в 3 раза. Вместе с тем, до начала весны погодная ситуация может кардинально измениться — достаточно точный и актуальный прогноз на весенний паводок будет готов к 10 марта.



Между тем, в мэрии Орла уже составлены списки жилых домов, попадающих в зону затопления при разном уровне подъема воды. Уточнен расчет сил и средств городского звена, привлекаемых на ликвидацию возможных последствий паводка. Всего планируется привлечь 530 человек личного состава, 132 единицы специальной и инженерной техники и девять плавсредств.





Юлия Сулим

10 февраля 2017 года







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