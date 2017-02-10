В Орле разыскивают очевидцев аварии, произошедшей 9 февраля на улице Герцена

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пятница
10.02.2017
17:18:40
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В Орле разыскивают очевидцев аварии, произошедшей 9 февраля на улице ГерценаТам неустановленный водитель сбил школьника 2003 года рождения.
Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 9 февраля около 10 часов утра неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством (предположительно, это был автобус ПАЗ), в районе дома №11 по улице Герцена допустил наезд на пешехода, мальчика 2003 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому перекрестку. Ребенок получил незначительные телесные повреждения, а водитель оставил место ДТП.
Всех, кто стал очевидцем этого происшествия, в ГИБДД просят позвонить в дежурную часть по телефонам 72-34-12.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 38 ДТП, из них два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили телесные повреждения. Погибших нет.
Юлия Сулим
10 февраля 2017 года
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