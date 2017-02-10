Новости версия для печати Железнодорожный переезд в Маслозаводском переулке этим летом могут закрыть Он не отвечает всем требованиям безопасности. Куда направится транзитный транспорт – вопрос. Ведь строительство западного обхода города завершится лишь через четыре года. Выход есть - капитально отремонтировать дорогу с поднятием асфальтового полотна на несколько метров, и тогда РЖД возьмётся не только за переезд, но и за пешеходные переходы. Камнем преткновения стали деньги.



Отрезок железной дороги, который проходит вдоль микрорайона «Новая Ботаника», безопасным назвать нельзя, начиная от переезда на Маслозаводском, который не соответствует стандартам, и заканчивая пешеходным переходом по переулку Дарвина. Этот пешеходный переход ничем не оборудован, а значит, считается опасным для жизни. Но именно этот путь самый удобный для тех жителей, которые хотят выйти из микрорайона «Новая Ботаника» пешком. Ежедневно через рельсы вынуждено переходят порядка двух тысяч человек. На карте РЖД этот переход обозначен как несанкционированный. Осенью прошлого года городские власти обратились с просьбой обезопасить это место. Ответ услышали только сейчас - на совещании в областной администрации по вопросам, касающимся железнодорожных переездов и участков на территории области.

Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги: «Все нормативные документы говорят о том, что эти вещи должны делаться за счет инициатора, то есть за счет того, кому нужен этот пешеходный переход». Ещё один совсем небезопасный пешеходный переход находится в 909 квартале города Орла. Жители квартала пользуются им, чтобы сократить путь к крупному торговому центру. Рядом с этим пешеходным переходом нет освещения, не говоря уже о предупреждающих знаках. Но уже есть жертвы. Об этом снова напоминают на совещании.

Анатолий Мишанов, первый зам. председателя правительства Орловской области: «Город и область не могут свои деньги вкладывать в эти пешеходные переходы. Это зона ответственности РЖД, это зона отчуждения железной дороги. Город может сделать какие-то дорожки до зоны отчуждения». Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги: «Я предлагаю решать это совместно. Если бы мы определились, то могли бы реализовать их давно». Переезд в Маслозаводском переулке отремонтировали прошлым летом. Потратили больше двух миллионов рублей. Но на асфальте - дыры, а резиновое покрытие порвано. ГИБДД привлекает к ответственности РЖД - переезд опасен.

Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги: «ГИБДД справедливо ставит вопрос о его закрытии. Мы нашли понимание в том, чтобы перенести сроки закрытия переезда на 1 июня. Но позиция ГИБДД такая: если 1 июня не будут выполнены работы, значит, переезд будет закрыт». Чтобы отремонтировать переезд, нужно сделать капитальный ремонт, в том числе и всего переулка. Городские власти уверяют, если даже и удастся найти деньги хотя бы на проектную документацию, до лета всё равно не успеют.

Роман Игнатушин, зам. главы администрации города, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Вопрос по строительству оставшегося полукольца объездной по-прежнему остаётся открытым». Анатолий Мишанов, первый зам. председателя правительства Орловской области: «Этот проект будет реализовываться, как минимум, четыре года. Два года – проектирование, два года – строительство». На первом совещании орловским властям договориться с РЖД не удалось. Представителей ГИБДД не было. Со следующим собранием обещали не затягивать, ведь на кону безопасность жителей.





Алина Чабан

10 февраля 2017 года







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