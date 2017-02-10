Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
10.02.2017
17:18:48
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Железнодорожный переезд в Маслозаводском переулке этим летом могут закрыть

Он не отвечает всем требованиям безопасности. Куда направится транзитный транспорт – вопрос. Ведь строительство западного обхода города завершится лишь через четыре года. Выход есть - капитально отремонтировать дорогу с поднятием асфальтового полотна на несколько метров, и тогда РЖД возьмётся не только за переезд, но и за пешеходные переходы. Камнем преткновения стали деньги.

 Отрезок железной дороги, который проходит вдоль микрорайона «Новая Ботаника», безопасным назвать нельзя, начиная от переезда на Маслозаводском, который не соответствует стандартам, и заканчивая пешеходным переходом по переулку Дарвина. Этот пешеходный переход ничем не оборудован, а значит, считается опасным для жизни. Но именно этот путь самый удобный для тех жителей, которые хотят выйти из микрорайона «Новая Ботаника» пешком. Ежедневно через рельсы вынуждено переходят порядка двух тысяч человек. На карте РЖД этот переход обозначен как несанкционированный. Осенью прошлого года городские власти обратились с просьбой обезопасить это место. Ответ услышали только сейчас - на совещании в областной администрации по вопросам, касающимся железнодорожных переездов и участков на территории области.
Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги: «Все нормативные документы говорят о том, что эти вещи должны делаться за счет инициатора, то есть за счет того, кому нужен этот пешеходный переход».
Ещё один совсем небезопасный пешеходный переход находится в 909 квартале города Орла. Жители квартала пользуются им, чтобы сократить путь к крупному торговому центру. Рядом с этим пешеходным переходом нет освещения, не говоря уже о предупреждающих знаках. Но уже есть жертвы. Об этом снова напоминают на совещании.
Анатолий Мишанов, первый зам. председателя правительства Орловской области: «Город и область не могут свои деньги вкладывать в эти пешеходные переходы. Это зона ответственности РЖД, это зона отчуждения железной дороги. Город может сделать какие-то дорожки до зоны отчуждения».
Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги: «Я предлагаю решать это совместно. Если бы мы определились, то могли бы реализовать их давно».
Переезд в Маслозаводском переулке отремонтировали прошлым летом. Потратили больше двух миллионов рублей. Но на асфальте - дыры, а резиновое покрытие порвано. ГИБДД привлекает к ответственности РЖД - переезд опасен.
Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги: «ГИБДД справедливо ставит вопрос о его закрытии. Мы нашли понимание в том, чтобы перенести сроки закрытия переезда на 1 июня. Но позиция ГИБДД такая: если 1 июня не будут выполнены работы, значит, переезд будет закрыт».
Чтобы отремонтировать переезд, нужно сделать капитальный ремонт, в том числе и всего переулка. Городские власти уверяют, если даже и удастся найти деньги хотя бы на проектную документацию, до лета всё равно не успеют.
Роман Игнатушин, зам. главы администрации города, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Вопрос по строительству оставшегося полукольца объездной по-прежнему остаётся открытым».
Анатолий Мишанов, первый зам. председателя правительства Орловской области: «Этот проект будет реализовываться, как минимум, четыре года. Два года – проектирование, два года – строительство».
На первом совещании орловским властям договориться с РЖД не удалось. Представителей ГИБДД не было. Со следующим собранием обещали не затягивать, ведь на кону безопасность жителей.


Алина Чабан
10 февраля 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта