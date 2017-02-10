Новости версия для печати В минувшем году в Орловской области причиной 16-ти пожаров стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования Об этом говорили на семинаре, посвященном безопасному использованию газа.



В 2016 году в Орловской области из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования произошло 16 пожаров. Как отметил главный государственный инспектор Орловской области по пожарному надзору Александр Александров, за 5 лет статистика показывает рост подобных происшествий. Профилактика ведется. МЧС с рейдами обходит жилые дома, предупреждая орловцев об опасности. Специальная комиссия проводит проверки внутридомового газового оборудования. В муниципальных образованиях региона они уже завершены, в Орле – продолжаются. Пока обследовано чуть больше трети многоквартирных домов.



Жителям напоминают, что существует ответственность за уклонение от обслуживания газового оборудования. Сегодня на рассмотрении Жилинспекции находится больше 70 подобных дел.





Ольга Селиверстова

10 февраля 2017 года







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