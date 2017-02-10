Новости версия для печати К маленьким пациентам детской больницы в гости пришла восточная сказка Благодаря воспитанницам орловской студии восточного танца ребята смогли увидеть насколько ярким, красивым и изящным может быть восточный танец.



Подобные выступления здесь уже стали традицией. Подобные выступления здесь уже стали традицией. Помимо танцевальной программы, гости приготовили и небольшой мастер-класс, где каждая девочка смогла потренироваться в исполнении экзотических танцевальных движений и разучить вместе с руководителем студии Екатериной Артюховой небольшую композицию.















Оксана Гранн

10 февраля 2017 года







На главную страницу





