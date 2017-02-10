Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета провели выездное совещание в Глазуновском районе Такой формат встречи с представителями местной власти и общественности уже стал традиционным.



В ходе рабочего визита народные избранники обсудили проблемы района и наметили пути их решения. В ходе рабочего визита народные избранники обсудили проблемы района и наметили пути их решения. Подробности смотрите в 20:45 в программе « Вести-Орёл » на телеканале «Россия».





Татьяна Дьяконова

10 февраля 2017 года







На главную страницу





