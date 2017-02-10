Новости версия для печати Сегодня в школах, университетах, библиотеках Орла вспоминали Пушкина «Тебя, как первую любовь, Россия сердцем не забудет», говорил Тютчев о Пушкине. Сегодня – тот самый день, когда перестало биться сердце поэта.



В Орле памяти великого гения посвятили множество встреч и литературных вечеров. На одном из них побывала наша съемочная группа. В Орле памяти великого гения посвятили множество встреч и литературных вечеров. На одном из них побывала наша съемочная группа.

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Подробности смотрите в 20:45 в программе « Вести-Орёл » на телеканале «Россия».















Вести-Орёл

10 февраля 2017 года







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