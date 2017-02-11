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Сегодня в Орле пройдет Всероссийская научно-методическая конференция «Игры Олимпиады Токио-2020»

На конференции будут обсуждать проблемы и перспективы этого вида спорта, проведут отчетно-выборное собрание. Областной центр для проведения конференции выбран неслучайно. В Орле в течение недели формировали национальную сборную.

По итогам соревнований лучшим среди мужчин в классическом луке стал Болот Цибжитов, из команды Московской области. Инна Степанова взяла «золото» в этом же виде среди женщин. Она также представляла столичный регион. Среди «блочников» первенствовали Виктор Калашников (Ямало–Ненецкий автономный округ) и спортсменка из Санкт –Петербурга Елизавета Королёва.

В Орле также проходит и отчетно-выборная конференция федерации. Завтра станет известно, кто войдет в руководящий состав российской федерации стрельбы из лука.