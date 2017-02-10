Новости версия для печати Два ливенца уже интересовались «дальневосточным гектаром» Об этом сообщили журналисты из города Ливны. Хотя, как отметили в Росреестре, пока никто из орловцев не использовал эту возможность и не оставлял заявку.



А зарегистрировать права на недвижимость теперь можно в любом месте приема-выдачи документов независимо от того, где расположен объект. Для этого созданы отдельные офисы в каждом субъекте России. Их перечень размещен на сайте Росреестра. В нашей области они расположены на площадках кадастровых палат городов Ливны, Мценск и Орел . Как сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Орловской области Елена Калсынова, уже поступили первые десять заявлений о регистрации прав в Курганской, Курской, Белгородской, Калужской, Брянской областях и в городе Санкт-Петербург. По мнению инициаторов нововведения, такой формат оказания услуг сможет значительно сэкономить время и финансовые затраты при оформлении прав на недвижимость.





Оксана Гранн

10 февраля 2017 года







На главную страницу





