Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Встреча с поездом может стать неожиданной. Сегодня в Орле раскритиковали железнодорожные переезды и переходы. - «Красный наш, зеленый – общий». Инспекторы в Орле искали приверженцев такого стиля вождения. - Парламентарии региона выехали в Глазуновский район. Депутаты пообщались с медиками, школьниками и сыграли в волейбол. - В Орле читали Пушкина. Сегодня – День памяти великого поэта.

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Вести-Орёл

10 февраля 2017 года







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