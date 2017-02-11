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суббота
11.02.2017
16:27:45
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Два ливенца уже интересовались «дальневосточным гектаром»Об этом сообщили журналисты из города Ливны. Хотя, как отметили в Росреестре, пока никто из орловцев не использовал эту возможность и не оставлял заявку.
А зарегистрировать права на недвижимость теперь можно в любом месте приема-выдачи документов независимо от того, где расположен объект. Для этого созданы отдельные офисы в каждом субъекте России. Их перечень размещен на сайте Росреестра. В нашей области они расположены на площадках кадастровых палат городов Ливны, Мценск и Орел.
Как сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Орловской области Елена Калсынова, уже поступили первые десять заявлений о регистрации прав в Курганской, Курской, Белгородской, Калужской, Брянской областях и в городе Санкт-Петербург.
По мнению инициаторов нововведения, такой формат оказания услуг сможет значительно сэкономить время и финансовые затраты при оформлении прав на недвижимость.
Оксана Гранн
11 февраля 2017 года
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