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Налоговая служба рекомендует подать заявление об использовании льгот на недвижимое имущество или транспортные средства за 2016 год до 1 апреля

Если в прошлом году у физического лица впервые возникло право на льготу по имущественным налогам, то заявить об этом можно в любой налоговый орган.

Направить соответствующее заявление и подтверждающие документы можно любым удобным способом: через Интернет-сервисы "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или по почте, или обратившись лично в налоговую инспекцию.
 
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (вычетов) по всем имущественным налогам можно с помощью сервиса "Справочная информация о ставках", расположенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы.



Евгения Костомарова
12 февраля 2017 года

 


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