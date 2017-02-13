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В УФССП по Орловской области стартовал региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки"

Конкурс проводится с 2008 года и приобретает всё большую популярность, а количество участников постоянно растёт.

Основная цель конкурса – поддержка семей, развитие творческой инициативы, повышение общего культурного уровня детей и подростков, их патриотическое воспитание.
 
Конкурс проводится в двух возрастных категориях по трём номинациям: вокал (народное, классическое и эстрадное пение), хореография (народный, классический, бальный и современный танец), исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах).
 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области приглашает на региональный этап фестиваля-конкурса "Хрустальные звёздочки" участников в возрасте от 7 до 17 лет, чьи родители – сотрудники ведомства, а также правоохранительных органов и иных государственных структур. Заявки принимаются до 26 февраля.

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел госслужбы и кадров Управления по телефонам в Орле: 72-52-73, 72-42-11.



Евгения Костомарова
12 февраля 2017 года

 


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