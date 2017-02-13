Новости версия для печати Орловцы смогут поклониться новой святыне Сегодня, 13 февраля, в наш город прибудет ковчег с частицей мощей святого Праведного Лазаря Четверодневного.



По решению Фонда священномученика Вонифатия и по благословению патриархии частицы мощей святого Лазаря Четверодневного будут переданы на вечное хранение в НКМЦ им. Круглой. Об этом объявил главный врач Детской больницы Алексей Медведев на открытии молельной комнаты в перинатальном центре. По решению Фонда священномученика Вонифатия и по благословению патриархии частицы мощей святого Лазаря Четверодневного будут переданы на вечное хранение в НКМЦ им. Круглой. Об этом объявил главный врач Детской больницы Алексей Медведев на открытии молельной комнаты в перинатальном центре. Алексей Медведев, главный врач БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой»: «Я надеюсь, это поможет нам с божьей помощью сделать так, чтобы и детям и мамочкам было лучше, чтобы они выздоравливали и все было хорошо». К целебным мощам праведного Лазаря обращаются многие болящие, особенно те, кто находится в состоянии тяжкого уныния и отчаяния. Мощи будут переданы в тожественной обстановке сегодня в 12 часов.





Елена Литинская

13 февраля 2017 года







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