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В Орловском областном государственном архиве открылась выставка «Орловской области – 80 лет»

Здесь можно увидеть, на что надеялись и о чем мечтали орловцы в довоенные годы, рассмотреть фотографии тех, кто с мыслями о трудовых подвигах шел на демонстрацию, и почитать документы о бедах и трагедиях раскулаченных семей.

В экспозиции есть даже редкий снимок орловского отделения организации МОПР. Жители Орла привыкли, что в городе есть такая улица, но, наверное, уже не многие помнят, что скрывается за этой аббревиатурой.

На снимках – достижения в сфере промышленности и сельском хозяйстве и последствия оккупации. Словом, история родного края представлена во всем разнообразии лиц, эмоций и документов.