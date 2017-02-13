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понедельник
13.02.2017
16:48:23
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Сегодня в Орловском университете им. Тургенева начнется «Путь в науку»Именно так называется Межрегиональная олимпиада по общеобразовательным предметам. Сегодня стартует первый этап.
Сначала нужно пройти заочную форму. Отбор пройдет до 18 февраля. А с 13 марта умники и умницы уже лично будут состязаться в знаниях.
Выбранные предметы: русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, география, иностранные языки, история, информатика и обществознание. Кроме того, будут и творческие дисциплины – такие, как рисунок и экзамен по журналистике.
Татьяна Напольских
13 февраля 2017 года
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