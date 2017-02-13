Орловская Госавтоинспекция провела рейд на светофорных объектах

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понедельник
13.02.2017
16:48:18
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Орловская Госавтоинспекция провела рейд на светофорных объектах10 февраля орловская Госавтоинспекция почти в полном составе приняла участие в выявлении водителей, желающих проскочить на «красный».
Госавтоинспекция региона разыскивает очевидцев происшествия, которое случилось накануне около 10 утра в районе дом №11 по улице Герцена - водитель сбил подростка на перекрестке со светофором и уехал с места ДТП.
Все больше ДТП в областном центре совершается при попытке водителей проскочить на красный сигнал светофора. Среди пострадавших и водители, и пассажиры, и пешеходы.
Перекрестки, где действуют стационарные приборы фото- и видеофиксации в дополнительном контроле не нуждаются. Там, где экипажи ДПС работают открыто, проскочить на красный свет или выехать за стоп-линию тоже почти никто не рискует. Зато в режиме скрытого патрулирования обнаружить правонарушителей удается почти всегда. Реакция проштрафившихся водителей стандартна: сначала все отрицать, потом - оправдываться.
Рейды на светофорных объектах в ГИБДД намерены проводить до тех пор, пока для орловских водителей красный свет не превратится в настоящее табу.
Иван Суверин
13 февраля 2017 года
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