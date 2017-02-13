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Орловская Госавтоинспекция провела рейд на светофорных объектах

10 февраля орловская Госавтоинспекция почти в полном составе приняла участие в выявлении водителей, желающих проскочить на «красный».

Госавтоинспекция региона разыскивает очевидцев происшествия, которое случилось накануне около 10 утра в районе дом №11 по улице Герцена - водитель сбил подростка на перекрестке со светофором и уехал с места ДТП.

Все больше ДТП в областном центре совершается при попытке водителей проскочить на красный сигнал светофора. Среди пострадавших и водители, и пассажиры, и пешеходы.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «ДТП допускают водители, которые проезжают на запрещающий сигнал светофора. Они допускают виды таких транспортных происшествий, как столкновение, а также наезд на пешехода. Рейд сотрудники Госавтоинспекции провели на оживленных перекрестках города Орла, где выявили водителей, проезжающих на запрещающий сигнал светофора, а также заезжающих за стоп-линию».
Перекрестки, где действуют стационарные приборы фото- и видеофиксации в дополнительном контроле не нуждаются. Там, где экипажи ДПС работают открыто, проскочить на красный свет или выехать за стоп-линию тоже почти никто не рискует. Зато в режиме скрытого патрулирования обнаружить правонарушителей удается почти всегда. Реакция проштрафившихся водителей стандартна: сначала все отрицать, потом - оправдываться.
 
Рейды на светофорных объектах в ГИБДД намерены проводить до тех пор, пока для орловских водителей красный свет не превратится в настоящее табу.  



Иван Суверин
13 февраля 2017 года

 


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