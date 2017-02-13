Новости версия для печати Леонид Музалевский: «Мы смотрим, в каких муниципальных районах больше проблем, и мы обязательно туда поедем для того, чтобы разобраться» Депутаты орловского Облсовета провели выездное совещание в Глазуновском районе.



Рабочая поездка депутатов Облсовета началась с возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной. Рабочая поездка депутатов Облсовета началась с возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной. Это первое выездное заседание в 2017 году. Основой упор - на социально-экономическое развитие. Сегодня Глазуновка один из самых перспективных районов области. В поселке работают пять предприятий. За последний год производство показало активный рост. Постепенно стабилизируется ситуация и на рынке труда. Только за зимний период трудоустроено 130 человек, но еще 90 по-прежнему нуждаются в работе. Для Облсовета работа за пределами кабинетов уже вошла в практику. Парламентарии приглашают к диалогу не только чиновников, но и общественность. Для каждой актуальной темы – своя секция. Обсуждения ведутся сразу на нескольких площадках. Одна из них была посвящена проблемам безопасности. Заседание провел начальник УМВД по Орловской области Юрий Савенков. Он, кстати, впервые принимает участие в такого рода выездном заседании Облсовета. Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области: «Одна из площадок – это районный отдел внутренних дел. Конечно, мне небезынтересно, как оценивают работу территориального органа внутренних дел и народные депутаты, и граждане». Оценить ситуацию не по отчетам с сухими цифрами, а своими глазами. В последние годы депутаты довольно часто меняют здание на площади Ленина на районные площадки. В своем выступлении Леонид Музалевский особо подчеркнул – развитие сельских поселений, одна из приоритетных задач власти. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «У нас есть необходимость посетить и Дмитровский район, посмотрим Свердловский и Болховские районы. Мы смотрим, в каких муниципальных районах больше проблем, и мы обязательно туда поедем для того, чтобы разобраться в этих проблемах». В ходе рабочей поездки депутаты встретились и с коллективом Центральной районной больницы. Медики обсудили перспективы работы и провели для гостей экскурсию по обновленной лаборатории. Несмотря на все трудности в Глазуновском районе продолжается работа по повышению качества и доступности медицинских услуг. На эти цели в 2016 году было выделено свыше 55 миллионов рублей. Большое внимание уделяется и образованию. В районе - девять школ. Почти все выпускники для дальнейшей учебы предпочитают Орловские вузы. О выборе профессии и зашла речь на встрече глазуновских школьников с депутатами. По окончании официальной части депутаты и местные управленцы отправились в спортзал. Это еще одна традиция выездного формата – проводить соревнования по волейболу. Результат игры - 3:0 в пользу Облсовета.





Татьяна Дьяконова

13 февраля 2017 года







На главную страницу





