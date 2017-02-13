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понедельник
13.02.2017
16:48:10
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Леонид Музалевский: «Мы смотрим, в каких муниципальных районах больше проблем, и мы обязательно туда поедем для того, чтобы разобраться»Депутаты орловского Облсовета провели выездное совещание в Глазуновском районе.
Рабочая поездка депутатов Облсовета началась с возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной.
Это первое выездное заседание в 2017 году. Основой упор - на социально-экономическое развитие. Сегодня Глазуновка один из самых перспективных районов области. В поселке работают пять предприятий. За последний год производство показало активный рост. Постепенно стабилизируется ситуация и на рынке труда. Только за зимний период трудоустроено 130 человек, но еще 90 по-прежнему нуждаются в работе.
Для Облсовета работа за пределами кабинетов уже вошла в практику. Парламентарии приглашают к диалогу не только чиновников, но и общественность. Для каждой актуальной темы – своя секция. Обсуждения ведутся сразу на нескольких площадках. Одна из них была посвящена проблемам безопасности. Заседание провел начальник УМВД по Орловской области Юрий Савенков. Он, кстати, впервые принимает участие в такого рода выездном заседании Облсовета.
Оценить ситуацию не по отчетам с сухими цифрами, а своими глазами. В последние годы депутаты довольно часто меняют здание на площади Ленина на районные площадки. В своем выступлении Леонид Музалевский особо подчеркнул – развитие сельских поселений, одна из приоритетных задач власти.
В ходе рабочей поездки депутаты встретились и с коллективом Центральной районной больницы. Медики обсудили перспективы работы и провели для гостей экскурсию по обновленной лаборатории.
Несмотря на все трудности в Глазуновском районе продолжается работа по повышению качества и доступности медицинских услуг. На эти цели в 2016 году было выделено свыше 55 миллионов рублей. Большое внимание уделяется и образованию. В районе - девять школ. Почти все выпускники для дальнейшей учебы предпочитают Орловские вузы. О выборе профессии и зашла речь на встрече глазуновских школьников с депутатами.
По окончании официальной части депутаты и местные управленцы отправились в спортзал. Это еще одна традиция выездного формата – проводить соревнования по волейболу. Результат игры - 3:0 в пользу Облсовета.
Татьяна Дьяконова
13 февраля 2017 года
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