В пятницу пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе Орла

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понедельник
13.02.2017
16:48:01
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В пятницу пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе ОрлаПожар произошел в одном из домов на улице Прядильной. Возникла угроза распространения огня на соседние дома.
То ли возгорание в одноэтажке на улице Прядильной в Орле развивалось слишком стремительно, то ли хозяева заметили огонь слишком поздно. Так или иначе, к моменту прибытия спасателей пожар уже быстро распространялся.
В этом квартале постройки расположены впритык. Огонь мог перекинуться на них в считаные минуты. ЧП на Прядильной без пострадавших не обошлось. Как сообщили пожарные, пострадала женщина – собственница одной из квартир. Она была доставлена в больницу с ожогами кистей рук.
Именно пострадавшую соседи считают виновницей пожара - в ее части дома были отключены и свет, и газ. Соседи задаются вопросом, каким образом квартира отапливалась.
Иван Суверин
13 февраля 2017 года
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