Новости версия для печати В пятницу пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе Орла Пожар произошел в одном из домов на улице Прядильной. Возникла угроза распространения огня на соседние дома.



То ли возгорание в одноэтажке на улице Прядильной в Орле развивалось слишком стремительно, то ли хозяева заметили огонь слишком поздно. Так или иначе, к моменту прибытия спасателей пожар уже быстро распространялся. То ли возгорание в одноэтажке на улице Прядильной в Орле развивалось слишком стремительно, то ли хозяева заметили огонь слишком поздно. Так или иначе, к моменту прибытия спасателей пожар уже быстро распространялся. Максим Болвинов, зам. начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «В ходе разведки было подтверждено, что объектом возгорания является четырехквартирный одноэтажный дом, часть квартир в котором горели открытым пламенем по всей площади, огонь распространялся на кровлю строения». В этом квартале постройки расположены впритык. Огонь мог перекинуться на них в считаные минуты. ЧП на Прядильной без пострадавших не обошлось. Как сообщили пожарные, пострадала женщина – собственница одной из квартир. Она была доставлена в больницу с ожогами кистей рук. Именно пострадавшую соседи считают виновницей пожара - в ее части дома были отключены и свет, и газ. Соседи задаются вопросом, каким образом квартира отапливалась.





Иван Суверин

13 февраля 2017 года







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