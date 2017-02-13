Новости версия для печати В субботу в поселке Хардиково Орловского района вспыхнул жилой дом ЧП случилось в частном секторе.



В момент возгорания в доме находилась лишь пожилая хозяйка. Хозяин дома сообщил, что в последнее время замечал скачки напряжения в электросети. В момент возгорания в доме находилась лишь пожилая хозяйка. Хозяин дома сообщил, что в последнее время замечал скачки напряжения в электросети. Из-за бокового ветра и обилия деревянных конструкций ликвидировать пожар удалось с трудом. Причины пожара еще предстоит выяснить дознавателям МЧС. Огонь вспыхнул в комнате, где на момент возгорания никого не было.





Иван Суверин

13 февраля 2017 года







На главную страницу





