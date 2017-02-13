В субботу в поселке Хардиково Орловского района вспыхнул жилой дом

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понедельник
13.02.2017
16:48:14
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В субботу в поселке Хардиково Орловского района вспыхнул жилой домЧП случилось в частном секторе.
В момент возгорания в доме находилась лишь пожилая хозяйка. Хозяин дома сообщил, что в последнее время замечал скачки напряжения в электросети.
Из-за бокового ветра и обилия деревянных конструкций ликвидировать пожар удалось с трудом. Причины пожара еще предстоит выяснить дознавателям МЧС. Огонь вспыхнул в комнате, где на момент возгорания никого не было.
Иван Суверин
13 февраля 2017 года
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