Орловцам необходимо отчитаться о доходах

|
понедельник
13.02.2017
16:48:08
|
|
Орловцам необходимо отчитаться о доходахСделать это нужно не позднее 2 мая. Стартовала очередная декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц.
Декларации ждут от тех, кто в прошлом году продал имущество, находящееся в собственности менее трех лет или приобрел собственность. В декларацию попадают также выигрыши, доход от сдачи имущества в аренду или от зарубежных источников, а так же дарения не от близких родственников. Кроме того, представить декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Татьяна Напольских
13 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта