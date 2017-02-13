Новости версия для печати Орловцам необходимо отчитаться о доходах Сделать это нужно не позднее 2 мая. Стартовала очередная декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц.



Декларации ждут от тех, кто в прошлом году продал имущество, находящееся в собственности менее трех лет или приобрел собственность. В декларацию попадают также выигрыши, доход от сдачи имущества в аренду или от зарубежных источников, а так же дарения не от близких родственников. Кроме того, представить декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.





Татьяна Напольских

13 февраля 2017 года







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