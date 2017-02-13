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Коротко о главном

- В пятницу и субботу произошли пожары «повышенной сложности». Спасать приходилось и людей, и соседние дома.

- Как найти «общий язык» не только с медоносами, но и с пчеловодами? Это обсуждали в администрации области.

- На лыжне все равны! 74 региона, в том числе и Орел, вышли на старт.

- С верой в медицину и Бога. В детский научно-клинический центр сегодня будет передана частичка мощей святого Лазаря.

