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понедельник
13.02.2017
16:48:16
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- В пятницу и субботу произошли пожары «повышенной сложности». Спасать приходилось и людей, и соседние дома.
- Как найти «общий язык» не только с медоносами, но и с пчеловодами? Это обсуждали в администрации области.
- На лыжне все равны! 74 региона, в том числе и Орел, вышли на старт.
- С верой в медицину и Бога. В детский научно-клинический центр сегодня будет передана частичка мощей святого Лазаря.
Вести-Орёл
13 февраля 2017 года
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