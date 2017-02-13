Новости версия для печати Орловщина приняла участие в «Лыжне России» «Лыжня России» в 35-й раз собрала любителей активного отдыха по всей стране. Мероприятия прошли в 74 субъектах.



В Орловской области организаторы планировали увидеть на трассе более двух тысяч человек. Местом проведения традиционно стал Медведевский лес. Дистанцию, оценив собственные силы, каждый мог выбрать самостоятельно. Были предложены дистанции на один, три, пять или десять километров. В Орловской области организаторы планировали увидеть на трассе более двух тысяч человек. Местом проведения традиционно стал Медведевский лес. Дистанцию, оценив собственные силы, каждый мог выбрать самостоятельно. Были предложены дистанции на один, три, пять или десять километров. Победители массового старта получили призы и медали от министерства спорта. Для гостей мероприятия была подготовлена большая развлекательная программа, работали пункты обогрева. По мнению организаторов, праздник удался. И в 2018 году они ждут не меньшего количества участников.





Вадим Багринцев

13 февраля 2017 года







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