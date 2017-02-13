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понедельник
13.02.2017
16:48:27
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В Орловской области планируют восстановить станцию пчеловодства«Сладкие проблемы» обсудили в областной администрации. Сейчас в регионе около 1200 пчелопасек. В прошлом году было произведено 700 тонн меда.
Большую часть мёда поставляют на рынок личные хозяйства. Но когда у них возникают какие-либо проблемы, к кому обращаться, пчеловоды не знают. Поэтому необходим единый документ, предписывающий действия в тех или иных ситуациях, уверен Дмитрий Бутусов. По его словам эффекта от такого документа будет гораздо больше, чем от устных рекомендаций областных властей, даже если это будет обычная брошюра с краткими пояснениями и контактами профильных организаций.
В 80-х всё это было. Организационную часть на себя брала Орловская опытная станция пчеловодства. Кроме того, она вела и научную деятельность. Станция была единственным источником племенного материала практически для всей страны. Пчелиные матки и семьи поставлялись в 66 областей. Главным достижением была среднерусская пчела.
Помимо этого, уверены специалисты, восстановленная станция пчеловодства сможет вновь объединить пасечников Орловщины. Ведь сейчас даже подсчитать численность пчелиных семей в регионе невозможно. А это означает, что государство теряет деньги от неуплаченных налогов. Дмитрий Бутусов пообещал, что до конца года часть организационных вопросов найдёт решение.
Антон Киселёв
13 февраля 2017 года
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