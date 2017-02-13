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В Орловской области планируют восстановить станцию пчеловодства

«Сладкие проблемы» обсудили в областной администрации. Сейчас в регионе около 1200 пчелопасек. В прошлом году было произведено 700 тонн меда.

В Орловской области планируют восстановить станцию пчеловодстваБольшую часть мёда поставляют на рынок личные хозяйства. Но когда у них возникают какие-либо проблемы, к кому обращаться, пчеловоды не знают. Поэтому необходим единый документ, предписывающий действия в тех или иных ситуациях, уверен Дмитрий Бутусов. По его словам эффекта от такого документа будет гораздо больше, чем от устных рекомендаций областных властей, даже если это будет обычная брошюра с краткими пояснениями и контактами профильных организаций.
Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу: «Есть уже готовые разработанные методические материалы по ряду регионов, где работали ученые, профессионалы. Мы должны взять их с нашими коллегами учёными, учитывая специфику нашего региона, доработать и выпустить этот материал. И у каждого должна быть эта настольная книга».
В 80-х всё это было. Организационную часть на себя брала Орловская опытная станция пчеловодства. Кроме того, она вела и научную деятельность. Станция была единственным источником племенного материала практически для всей страны. Пчелиные матки и семьи поставлялись в 66 областей. Главным достижением была среднерусская пчела.
Николай Гранкин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры зоологии ОГУ им. И.С.Тургенев: «И теперь работа селекционная продолжается на станции. Ядро племенное сохранено. Мы продолжаем работу по снижению агрессивности среднерусских пчёл. У этой пчелы есть один недостаток. Всё великолепно – зимовка, устойчивость к заболеваниям, скорость роста и развития, продуктивность до 400 килограммов при обильных условиях, а вот одна слабость - агрессивность».
Помимо этого, уверены специалисты, восстановленная станция пчеловодства сможет вновь объединить пасечников Орловщины. Ведь сейчас даже подсчитать численность пчелиных семей в регионе невозможно. А это означает, что государство теряет деньги от неуплаченных налогов. Дмитрий Бутусов пообещал, что до конца года часть организационных вопросов найдёт решение.



Антон Киселёв
13 февраля 2017 года

 


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