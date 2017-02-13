Новости версия для печати Вадим Потомский и генеральный директор словенской компании «Рико» Янез Шкрабец подписали контракт о реализации инвестиционных проектов в Орловской области Подписание состоялось 10 февраля в Москве в рамках российско-словенской бизнес-встречи «Взгляд в будущее: новые возможности сотрудничества с Европой», которая прошла в рамках официального визита Президента Республики Словения Борута Пахора в Россию.



Совместно со словенской компанией Орловская область будет реализовывать четыре проекта. На территории региона планируется построить обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат, сообщает Совместно со словенской компанией Орловская область будет реализовывать четыре проекта. На территории региона планируется построить обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области Напомним, в декабре 2016 года в Орловской области прошло заседание Делового совета Россия-Словения, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве.





Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.

13 февраля 2017 года







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