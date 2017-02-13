Вадим Потомский и генеральный директор словенской компании «Рико» Янез Шкрабец подписали контракт о реализации инвестиционных проектов в Орловской области

|
понедельник
13.02.2017
16:48:21
|
|
Вадим Потомский и генеральный директор словенской компании «Рико» Янез Шкрабец подписали контракт о реализации инвестиционных проектов в Орловской областиПодписание состоялось 10 февраля в Москве в рамках российско-словенской бизнес-встречи «Взгляд в будущее: новые возможности сотрудничества с Европой», которая прошла в рамках официального визита Президента Республики Словения Борута Пахора в Россию.
Совместно со словенской компанией Орловская область будет реализовывать четыре проекта. На территории региона планируется построить обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.
Напомним, в декабре 2016 года в Орловской области прошло заседание Делового совета Россия-Словения, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.
13 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта