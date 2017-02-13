Новости версия для печати Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в Орле появится уже в конце этого года Об этом говорили сегодня на совещании в областной администрации.



Орел находится в числе пилотных регионов страны, где уже в 2017 году запустят новую систему по обращению с ТБО. С такого заявления началось аппаратное совещание. Зампред правительства Александр Ремига рассказал, что законодательная база готова, осталось лишь дождаться отмашки федерального центра, и к концу года у нас должен появиться свой оператор. Пока же изменений в квитанциях орловцы не увидят.



Александр Ремига, заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству:



«До 1 мая 2018 года будет необходимо подписать соглашения с вновь избранными региональными операторами, но крайняя точка запуска и введения новой коммунальной услуги – 1 января 2019 года».



К 2026 году 100% отходов будут обрабатываться и утилизироваться, и только 25% планируют перерабатывать вторично или захоранивать.





Надежда Невматулина

13 февраля 2017 года







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