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Дома-памятники в центре Орла мешают застройщикам

Руководителей областного центра волнует развитие застроенных территорий.

 В строительной отрасли показатели ввода жилья, по прогнозам специалистов, должны сохраниться на уровне прошлого года. В 2016 году в области сдали без малого 450 тысяч квадратных метров жилья.
Юрий Кириенков, начальник управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области: «Мы выдали сейчас разрешений на строительство больше, чем в 2016-м. Если мы берем за основу 2014 год, то ввод объектов в эксплуатацию объектов в этом году не должен быть ниже, чем в 2016-м».
Однако охранные зоны домов-памятников часто мешают инвесторам возводить рядом многоквартирные дома. Особенно в центре города.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Территория охранная – 200 метров. И если мы на местном уровне этот вопрос не проработаем, мы в 2018 году не двинемся». 
По словам вице-губернатора, с такой проблемой сталкиваются многие субъекты. Федеральный закон не запрещает регионам после проведения экспертизы самим менять параметры охранных зон. У орловских властей есть два варианта решения
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Первое - создание специализированного подразделения в рамках одного из наших управлений, которое будет наделено правом проведения соответствующей экспертизы. Второй способ связан с тем, что сегодня застройщик, самостоятельно рассматривая конкретные территории или конкретные объекты, имеет возможность заказать соответствующую экспертизу. Стоимость историко-архитектурной экспертизы не превышает сто с небольшим тысяч, для большого объекта от 70 до 150 тысяч рублей». 
Разобраться в «строительном вопросе с культурным подтекстом» областные власти планируют в ближайшее время - чтобы и застройщик шел в регион, и инвестиций было больше.


Надежда Невматулина
13 февраля 2017 года

 


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