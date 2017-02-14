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14 февраля в Орле состоится первый сольный концерт Михаила Фокина

Михаилу Фокину всего 26 лет, но он уже по праву признанный исполнитель не только в Орле. Несмотря на победы и регалии, для него предстоящая встреча со зрителями станет еще одним большим шагом в творческой карьере.

 Михаил – солист орловского Городского Центра культуры. Он лауреат Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, кавалер ордена «Молодые таланты России».

Петь Михаил начал еще в детстве. Сначала был Дворец Пионеров, потом музыкальный колледж. Но путь к большому зрителю начался именно в Центре культуры.

Сегодня Михаил – непременный участник всех значимых городских мероприятий. Также он часто выступает на благотворительных концертах, и его вклад оценили - в 2014 году Михаил стал победителем городского конкурса «Молодые лица города» в номинации «Доброе сердце». Но большой сольный концерт в родном городе Михаил даёт впервые.

В творческих профессиях без наставника никуда. У Михаила тоже есть такой человек – Елена Майоров. Она является директором ОГЦК. Именно ей удалось разглядеть в этом молодом человеке талант.

Концерт пройдет в преддверье великого православного праздника Сретенье. Все желающие могут прийти и насладиться композициями о любви в день, который посвящен этому чувству - 14 февраля.


Орловское Информбюро
13 февраля 2017 года

 


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