Новости версия для печати 14 февраля в Орле состоится первый сольный концерт Михаила Фокина Михаилу Фокину всего 26 лет, но он уже по праву признанный исполнитель не только в Орле. Несмотря на победы и регалии, для него предстоящая встреча со зрителями станет еще одним большим шагом в творческой карьере.



Михаил – солист орловского Городского Центра культуры. Он лауреат Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, кавалер ордена «Молодые таланты России».



Петь Михаил начал еще в детстве. Сначала был Дворец Пионеров, потом музыкальный колледж. Но путь к большому зрителю начался именно в Центре культуры.



Сегодня Михаил – непременный участник всех значимых городских мероприятий. Также он часто выступает на благотворительных концертах, и его вклад оценили - в 2014 году Михаил стал победителем городского конкурса «Молодые лица города» в номинации «Доброе сердце». Но большой сольный концерт в родном городе Михаил даёт впервые.



В творческих профессиях без наставника никуда. У Михаила тоже есть такой человек – Елена Майоров. Она является директором ОГЦК. Именно ей удалось разглядеть в этом молодом человеке талант.



Концерт пройдет в преддверье великого православного праздника Сретенье. Все желающие могут прийти и насладиться композициями о любви в день, который посвящен этому чувству - 14 февраля.





Орловское Информбюро

13 февраля 2017 года







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