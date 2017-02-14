Новости версия для печати В Орле полицейские столкнулись с новой разновидностью нелегальной торговли алкогольным контрафактом Сомнительное спиртное продавалось прямо «с колес».



Как сообщил полицейским подозреваемый, в салоне машины - только личные вещи. Осмотр содержимого у понятых вызвал саркастический смешок – багажник и салон автомобиля был до отказа загружен коробками со спиртным. Единственной легальной спиртосодержащей жидкостью, найденной в автомобиле, признана незамерзайка. Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД: «Мужчины 1983 и 1984 годов рождения сбывали опасный алкоголь из салонов своих личных автомобилей. Потенциальных клиентов они искали в социальных сетях и среди знакомых, утверждая, что товар эксклюзивный и приобретен в магазинах беспошлинной торговли. Полицейские изъяли у подозреваемых более 120 бутылок с этикетками различных торговых марок, каждая объемом один литр».

С виду - брендовые водка, коньяк, виски и ром, но содержимое бутылок, как выяснили эксперты, ничего общего с известными во всем мире брендами не имеет, и на деле это самая обычная бормотуха.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД: «Проведенная экспертиза установила, что содержащаяся в изъятых бутылках спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».





Иван Суверин

13 февраля 2017 года







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