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Полиция пресекла торговлю нелегальным алкоголем в Мценске

Обнаружить эту точку продажи спиртного помогла съемочная группа программы «Вести-Орел».

В одном из частных домовладений в Мценске полиция обнаружила десятки литров алкоголя, происхождение которого сомнений не вызывает. Недавно наша съемочная группа провела в Мценске контрольную закупку. В трех точках удалось купить пол-литра крепкого спиртного по 100 рублей. В местной полиции тогда признали недоработку и обещали усилить борьбу с контрафактом. Как видим, стражи порядка свое слово сдержали.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД: «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции МО УМВД России «Мценский» выявили несколько фактов сбыта спиртосодержащей жидкости гражданином 1967 года рождения. Реализовывался алкоголь в частном доме, расположенном на окраине Мценска. Полицейские изъяли и направили на исследование проданные амчанином бутылки. Проведенное полицейскими исследование показало, что изъятая продукция содержит спирт, который непригоден для изготовления пищевой продукции. В ходе обыска, проведенного в рамках уголовного дела по месту реализации опасных для здоровья напитков, полицейские изъяли несколько ящиков алкоголя общим объемом около 80 литров». 
Отвечать продавцам контрафакта придется не только за сомнительное содержимое бутылок, но и за происхождение акцизных марок государственного образца.


Иван Суверин
13 февраля 2017 года

 


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