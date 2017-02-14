Полиция пресекла торговлю нелегальным алкоголем в Мценске

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Полиция пресекла торговлю нелегальным алкоголем в МценскеОбнаружить эту точку продажи спиртного помогла съемочная группа программы «Вести-Орел».
В одном из частных домовладений в Мценске полиция обнаружила десятки литров алкоголя, происхождение которого сомнений не вызывает. Недавно наша съемочная группа провела в Мценске контрольную закупку. В трех точках удалось купить пол-литра крепкого спиртного по 100 рублей. В местной полиции тогда признали недоработку и обещали усилить борьбу с контрафактом. Как видим, стражи порядка свое слово сдержали.
Отвечать продавцам контрафакта придется не только за сомнительное содержимое бутылок, но и за происхождение акцизных марок государственного образца.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД: «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции МО УМВД России «Мценский» выявили несколько фактов сбыта спиртосодержащей жидкости гражданином 1967 года рождения. Реализовывался алкоголь в частном доме, расположенном на окраине Мценска. Полицейские изъяли и направили на исследование проданные амчанином бутылки. Проведенное полицейскими исследование показало, что изъятая продукция содержит спирт, который непригоден для изготовления пищевой продукции. В ходе обыска, проведенного в рамках уголовного дела по месту реализации опасных для здоровья напитков, полицейские изъяли несколько ящиков алкоголя общим объемом около 80 литров».
Иван Суверин
13 февраля 2017 года
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