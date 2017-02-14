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Сегодня самых талантливых и умных наградили в администрации Орловской области

Награжденные получили премии в размере от 20 и до 50 тысяч рублей.

 Такую премию заслужили только лучшие представители орловской молодёжи. Это учащиеся, студенты, спортсмены, молодые преподаватели и учёные. Ежегодно в Орловской области проводится более 1000 конкурсов, соревнований и олимпиад. В них принимают участие больше 76 тысяч ребят.

Одни участвуют в школьных олимпиадах и занимают призовые места, другие учатся на одни пятёрки и преподают в университетах. Кто-то доказывает своё мастерство в спортивных состязаниях, а кто-то проявляет свой талант в творчестве. И только лучших из лучших раз в год приглашают в здание областной администрации, чтобы услышать наставление от первых лиц области - останавливаться на достигнутом нельзя.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «76 тысяч человек приняло участие в различных конкурсах и соревнованиях, это практически вся молодежь, которая в силу своего возраста могла участвовать, и по всем номинациям ребята добились успехов. Это касается и научной, и спортивной, и поисковой работы. По всем направлениям имеются успехи, в том числе и выдающиеся».
Для самых умных и талантливых ежегодно готовятся пять грантов президента, десять грантов губернатора. Стипендии главы региона в этом году получают 776 отличников.

Молодые учёные за научно-исследовательские достижения получили премию от губернатора в 50 тысяч рублей. Такую премию получили три молодых преподавателя.

Дипломами Министерства образования и науки РФ и Почетными грамотами губернатора были отмечены молодые представители Орловщины за успехи в учебе, творчестве и спорте.

24 представителя талантливой молодежи – студенты, школьники, аспиранты, адъюнкты и преподаватели – составили элиту талантливой молодёжи Орловской области. От этих ребят ждут новых побед.


Алина Чабан
13 февраля 2017 года

 


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