Новости версия для печати Сегодня - Всемирный День Радио Свой праздник ведущие «Радио России. Орел» встречают на рабочих местах.



Радиоволны давно и прочно заняли свою нишу в душах людей. К тем, кого не знают в лицо, но узнают по голосам, заглянула съемочная группа программы «Вести-Орел».



Подробнее о «праздничных буднях» сотрудников «Радио России. Орел» смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».





Орловское Информбюро

13 февраля 2017 года







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