Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Градус опасности. Полицейские прикрыли сразу несколько нелегальных торговых точек.



- Вера в исцеление. Орловчанам передали частицу мощей праведного Лазаря.



- Финансовая поддержка ума и таланта. Победители конкурсов получили премии.



- Почти 90 лет на одной волне с радиослушателями. Сегодня – Всемирный день радио.



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Вести-Орёл

13 февраля 2017 года







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