Новости версия для печати Сегодня, 14 февраля, в Орле пройдет студенческий флешмоб в поддержку Всероссийского социального проекта «Жить» Флешмоб будет организован на стадионе имени Ленина. Начало в 14 часов.



Сегодня 500 студентов из различных учебных заведений областного центра выстроятся в слово «ЖИТЬ» в знак проявления своего неравнодушия к существующим сегодня социальным проблемам. Это жизнеутверждающий символ того, что только вместе и сообща можно справиться с самыми непростыми жизненными ситуациями. Эта акция — призыв к тому, чтобы каждый день проявлять важнейшие человеческие качества: сострадание, гуманность, милосердие, человеколюбие.



Идея этой акции принадлежит знаменитому российскому композитору и продюсеру Игорю Матвиенко. В ноябре 2016 года он написал песню «Жить» и запустил социальный проект с одноименным названием. Смысл проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше. Композитора поддержали многие известные артисты эстрады, театра и кино. Город Орёл в преддверии Дня защитника Отечества присоединяется к проекту с помощью молодежного флешмоба, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.





Орловское Информбюро

14 февраля 2017 года







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