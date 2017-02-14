Госдума в третьем чтении приняла закон о приватизации жилья

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вторник
14.02.2017
13:04:11
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Госдума в третьем чтении приняла закон о приватизации жильяСогласно документу она станет бессрочной.
Ранее планировалось, что оформить жилье в собственность можно будет только до марта 2017 года. Исключения составляли лишь отдельные категории населения. В частности, такая возможность еще в течение 3 лет была предусмотрена для жителей Крыма и Севастополя, для тех, кто ждет переселения из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, подлежащими сносу или реконструкции, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь различия упразднены. Срок бесплатной приватизации не органичен.
Оксана Гранн
14 февраля 2017 года
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