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вторник
14.02.2017
13:04:17
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В Орле подведены итоги первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы Орловщины-2017» (Ворлдскиллс Россия)Медали, дипломы и грамоты победителям вручили в торжественной обстановке.
Высокий уровень конкуренции и слаженность выполнения заданий конкурсантами побудили коллегию экспертов присудить победу в ряде компетенций сразу нескольким участникам. Все победители отправятся дальше на соревнования в Республику Саха (Якутия), Казань и Хабаровск, а победители конкурса юниоров получили путевку на всероссийский финал, который пройдет в мае этого года в Краснодаре.
Оксана Гранн
14 февраля 2017 года
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