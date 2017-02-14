Новости версия для печати В Орле подведены итоги первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы Орловщины-2017» (Ворлдскиллс Россия) Медали, дипломы и грамоты победителям вручили в торжественной обстановке.



Высокий уровень конкуренции и слаженность выполнения заданий конкурсантами побудили коллегию экспертов присудить победу в ряде компетенций сразу нескольким участникам. Все победители отправятся дальше на соревнования в Республику Саха (Якутия), Казань и Хабаровск, а победители конкурса юниоров получили путевку на всероссийский финал, который пройдет в мае этого года в Краснодаре.





Оксана Гранн

14 февраля 2017 года







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