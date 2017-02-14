Новости версия для печати Орловская область вошла в десятку регионов, которые достаточно успешно выполняют программу переселения из аварийного жилья Итоги этого рейтинга обнародовал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.



В число регионов, в которых расселили более 90% аварийного жилого фонда, входят Рязанская, Тюменская, Тамбовская, Магаданская и Ростовская области, Ханты-Мансийский АО, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан и Хабаровский край, а также Орловская область.



До завершения программы расселения осталось меньше года. За это время в стране предстоит расселить еще более 208 тыс. человек, проживающих в 3,26 млн кв. м аварийного жилищного фонда, сообщает информационный портал Орловской области.





Анна Боева

14 февраля 2017 года







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