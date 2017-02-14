В Орёл на вечное хранение передали частичку мощей святого Лазаря

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вторник
14.02.2017
13:04:13
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В Орёл на вечное хранение передали частичку мощей святого ЛазаряКак гласит священное писание, во время своей земной жизни Иисус Христос посещал дом праведного Лазаря. А когда тот умер, воскресил его. И сейчас, как говорят верующие, прикосновение к мощам и молитва исцеляют тело и душу. 13 февраля святыня была доставлена из Москвы в научно-клинический многофункциональный центр имени Круглой.
Во всех писаниях его называют не иначе как другом спасителя. А еще все верующие его знают как святого праведного Лазаря Четырехдневного. По преданию Иисус воскресил его на четвертый день после смерти, дабы все уверовали во всемогущество сына Божия, как любимый сердцу его Лазарь. Для детского многофункционального центра это особо ценный дар. Обрести его помог благотворительный фонд святого мученика Вонифатия.
Частичку мощей святого праведного Лазаря в НКМЦ им. Круглой встречали не только врачи, пациенты, руководство города и области, но и воспитанники орловской православной гимназии. Священные тексты, исполненные чистыми детскими голосами, придавали событию еще большую значимость.
Перед тем, как частица мощей заняла свое место в молитвенной комнате, каждый смог приложиться к ней и получить благословение, а еще она побывала в каждом боксе самого тяжелого отделения - онкологического. И дети и их родители надеются на выздоровление.
Получить еще большую надежду, укрепить дух и благословение скоро можно будет и в домашнем храме больницы.
Уже есть эскизный проект нового храма. Здесь верят, что с частичкой мощей святого праведного Лазаря Четырехдневного дело пойдет быстрее, и у всех пациентов центра будет свой храм, чтобы молиться об исцелении.
Оксана Гранн
14 февраля 2017 года
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