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вторник
14.02.2017
13:04:19
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В Орле прошёл этап ежегодного конкурса «MASTERSKILLS-IT»Юные IT-специалисты на минувших выходных выясняли, кто из них самый лучший. Соревнования состоялись в Орловском Государственном университете экономики и торговли.
Несмотря на свой юный возраст - 15,16,17 лет, эти ребята уже профессионалы. Им подвластны и компьютерная графика, и создание web-сайтов, и языки программирования. А изготовление презентации или монтаж видеоролика и вовсе дело пяти минут. Именно потому все они и приняли участие в конкурсе «MASTERSKILLS-IT», организатором которого является Орловский Государственный университет экономики и торговли.
Всего в очном этапе «MASTERSKILLS-IT» приняли участие 11 команд из различных учебных заведений области. До этого в октябре-ноябре 2016 года они прошли первый тур – дистанционный: своеобразное домашнее задание. Своей работой ребята должны были подтвердить, что владеют IT-технологиями. Организаторы уверены, что данный конкурс весьма эффективно помогает выявлять талантливую молодежь Орловщины.
Завершился «MASTERSKILLS-IT-2017» со следующими результатами: третье место в общекомандном зачёте получили ученики Глазуновской средней школы, второе место - за командой Орловского технологического техникума, и победителем конкурса стали воспитанники лицея № 32. Организаторы пообещали, что в следующем году конкурс станет ещё интереснее.
Антон Киселёв
14 февраля 2017 года
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