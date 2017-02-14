Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Ей дом стал не «крепостью», а «ловушкой». Чтобы успокоить плачущего ребенка, спасателям пришлось «войти» в квартиру через окно.



- Ниже, чем в ЦФО. Рейтинг стоимости социально-значимых продуктов озвучили в администрации области.



- У руля ПАТП-1 новый директор. Предприятие возглавил депутат Облсовета Андрей Митин.



- Родные просторы – «поэтической кистью». В Орле прошла творческая встреча с Татьяной Грибановой.





Вести-Орёл

14 февраля 2017 года







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