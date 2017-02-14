Новости версия для печати Хлеб в Орловской области стоит дешевле, чем во всем Центральном Федеральном округе Орловская область - в лидерах рейтинга наименьшей розничной цены и на многие виды продовольственных товаров.



Такие выводы были сделаны по данным мониторинга, составленного региональным департаментом промышленности на базе данных Росстата.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности, связи и торговли Орловской области: «За месяц с 9 января по 6 февраля этого года общая стоимость условного набора из 32 наименований социально-значимых продовольственных товаров снизилась на 0,2%. В абсолютном выражении – это 10,4 рубля. Отмечено снижение средних розничных цен по 11 товарным позициям». В частности, подешевели пшено и гречка, свинина и мясо птицы, репчатый лук, огурцы и помидоры, сахар. Соль, мука и молочные продукты незначительно выросли в цене. Стабилизировать цены, по мнению профильного департамента, призваны ярмарки выходного дня. В среднем цены на товары от фермера ниже магазинных от 10% до 37%.





Надежда Невматулина

14 февраля 2017 года







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