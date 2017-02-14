Новости версия для печати Депутат Областного Совета Андрей Митин стал директором муниципального предприятия ПАТП-1 Сегодня его представили на рабочем совещании в мэрии Орла.



Андрей Митин начинал свой трудовой путь в 1990 году водителем на одной из ПМК. Через год был назначен механиком. Так что, он знает работу автотранспортного предприятия «изнутри». Сейчас он является заместителем председателя комитета Облсовета по строительству и ЖКХ.





Татьяна Напольских

14 февраля 2017 года







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