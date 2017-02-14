Новости версия для печати МЧС: В Орловской области ухудшаются погодные условия Снег и ветер продолжают оставаться постоянными спутниками нынешней зимы. И, как следствие, опасность обрыва линий электропередач, падение сухих деревьев, увеличение количества ДТП на дорогах.



По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля на территории области облачно с прояснениями. Днем умеренный, местами небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, местами до 18 метров в секунду. Температура воздуха - минус 3°С - плюс 2°С.





Татьяна Напольских

14 февраля 2017 года







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