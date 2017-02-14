Накануне в Орле выбирали самую красивую девушку

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вторник
14.02.2017
20:42:37
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Накануне в Орле выбирали самую красивую девушкуВ марте этого года она будет представлять Орловскую область в Москве на отборочных турах конкурса «Мисс Россия 2017».
Конкурс «Мисс Россия» стал визитной карточкой в мире национального модельного бизнеса, а также профессиональным трамплином для реализации участниц. Побороться за возможность участия в конкурсе могли орловчанки в возрасте от 16 до 23 лет и ростом от 170 см.
Как рассказала региональный представитель конкурса «Мисс Россия» Оксана Оздемир, во время кастинга были сделаны фотографии, которые будут отправлены в дирекцию конкурса «Мисс Россия», и уже там будет принято окончательное решение.
На кастинге девушек просили рассказать о себе, о своих увлечениях и планах на будущее. Не обошлось и без дефиле. Одной из возможных конкурсанток может стать Мария Камеристая – «Мисс Орёл-2016».
Орловское Информбюро
14 февраля 2017 года
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